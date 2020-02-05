Посол РФ обсудил с нидерландскими депутатами ситуацию со срывом визита делегации

ГААГА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обсудил с нидерландскими парламентариями ситуацию вокруг срыва визита в Москву парламентской делегации. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве по итогам состоявшейся в среду встречи.

Визит, напомнили в посольстве, был ранее отменен нидерландской стороной в знак солидарности с депутатом Шурдом Шурдсмой, приезд которого в Москву в МИД назвали нежелательным. Шурдсма оказался в числе тех западных политиков, которым запрещен въезд в РФ.

В ходе обсуждений Шульгин напомнил, что российский "стоп-лист" стал зеркальным ответом на включение членов Госдумы и Совета Федерации в западные санкционные списки. "Решения США, Канады и ЕС о персональных рестрикциях нелегитимны, произвольны и политически мотивированы, - заметил он. - Наши же ответные меры являются вынужденными и в то же время обоснованными с точки зрения международного права и российского законодательства".

Дипломат подчеркнул, что "Россия последовательно выступает за отмену всяких ограничительных мер против парламентариев". "Однако первый шаг на этом пути должны сделать те, кто их инициировал", - обратил внимание Шульгин.