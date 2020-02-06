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Лавров прибыл в Сантьяго-де-Куба, где встретится с главой МИД Кубы и почтит память Кастро

Этот город является первым пунктом остановки российского министра иностранных дел в рамках турне по странам Латинской Америки

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с кратким визитом в город Сантьяго-де-Куба - первый пункт остановки в рамках турне по странам Латинской Америки, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что он проведет встречу с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

В интервью агентству Prensa Latina, опубликованном накануне визита, министр рассказал о намерении почтить память знаменитого лидера кубинской революции, бывшего руководителя республики Фиделя Кастро. Он также планирует посетить кладбище Святой Ифигении, где похоронены другие борцы за независимость Кубы.

Затем Лавров отправится в Мехико, где в четверг вечером по московскому времени проведет переговоры с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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