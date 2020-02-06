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Лавров посетил мемориал героям Кубы и возложил венок к могиле Фиделя Кастро

Глава МИД России оставил запись в книге почетных посетителей мемориального комплекса Санта-Ифигения

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе краткого пребывания в Сантьяго-де-Куба посетил мемориальное кладбище Санта-Ифигения - место захоронения национальных героев Кубы.

Лаврова и его кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью у мемориального комплекса встречал военный оркестр. Затем наступила минута молчания.

После этого под музыку "Элегия Марти" прошла церемония смены почетного караула, а затем были исполнены национальные гимны Кубы и Российской Федерации.

Лавров и Родригес Паррилья вместе с делегацией возложили цветы к мемориалу лидера освободительного движения против Испании Хосе Марти, а к могиле Фиделя Кастро - венки с лентами в цвета российского флага. Также они почтили память национального героя Острова свободы Карлоса Мануэля де Сеспедеса и матери другого кубинского героя Антонио Масое - Марианы Грахалес. Лавров оставил запись в книге почетных посетителей мемориального комплекса.

После торжественной церемонии Лавров и его кубинский коллега направились на переговоры.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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