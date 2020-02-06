Россия надеется на соблюдение временным правительством Боливии международного права

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что временное правительство Боливии будет неукоснительно соблюдать международное право и примет необходимые меры, чтобы избежать инцидентов, подобных задержанию представителей бывшего боливийского правительства. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Надеемся, что временное правительство Боливии примет все необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, будет неукоснительно и последовательно соблюдать международное право и предоставляемые им самим гарантии, - сообщили в дипведомстве. - На данном этапе крайне важно обеспечить условия для демократического и транспарентного голосования 3 мая при участии всех без дискриминации политических сил". В МИД РФ добавили, что "при этом переходное правительство не должно быть сильным административным ресурсом, который откровенно действует в пользу одной из этих сил", и политические интересы не должны становиться выше юридических норм.

РФ исходит из того, что "в сложившихся неординарных условиях решения в Боливии зачастую принимаются на ходу". "Но это не отменяет того факта, что нынешнее руководство страны является временным, а его мандат, по сути, ограничен технической функцией подготовки предстоящих выборов и формирования легитимного правительства. На этом фоне не может не вызывать беспокойство то, что властями де факто принимаются важные политические решения, в том числе на международной арене", - добавили в министерстве.

Там пояснили, что примером тому является "соблюдение международных обязательств по обеспечению права на политическое убежище, равно как и других общепризнанных норм международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года". "Мы уже несколько раз поднимали вопросы, связанные с событиями в Ла-Пасе вокруг выполнения им положений указанных документов. Среди последних - задержание 1 февраля в международном аэропорту представителей бывшего правительства, несмотря на ранее предоставленное им право свободно покинуть страну. Нарушение своих обязательств, положений боливийского законодательства и норм международного права в угоду политической целесообразности неизбежно ведет к большей дестабилизации внутриполитической ситуации", - указали в МИД РФ.

Без доказательств

В МИД РФ указали, что в Москве продолжают следить за развитием непростых политических процессов в Боливии, вступившей в фазу подготовки президентских выборов. "Мы искренне желаем этой дружественной нам стране восстановления конституционного порядка, формирования легитимных органов власти, преодоления наблюдаемого сейчас серьезного политического раскола и выработки объединяющей повестки дня, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Уверены, что это возможно исключительно на прочной, недискриминационной и неконъюнктурной правовой основе, при учете интересов различных политических объединений, этнических и социальных групп".

"В ходе событий в Боливии в последние месяцы мы, напротив, неоднократно были свидетелями, когда интерпретация законодательных норм и последующее принятие решений шли на основе критериев не столько права, сколько политической целесообразности в интересах отдельных сил. Убеждены, что это опасные прецеденты, способные в любой момент вернуться бумерангом в политические реалии страны", - добавили в министерстве.

Россия так и не дождалась убедительных доводов и доказательств того, что итоги президентских выборов 20 октября прошлого года были сфальсифицированы. "Ознакомились с опубликованными с большим опозданием заключениями миссий наблюдателей Организации американских государств и ЕС. Их выводы состоят в том, что большинство ошибок и нарушений в электоральном процессе было связано с некомпетентностью части персонала избиркомов, а также с несовершенством избирательного законодательства. Случаев умышленной фальсификации в докладах не приводится, однако под сильным давлением президент Эво Моралес был вынужден уйти с поста", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что формально срок полномочий избранной ранее исполнительной и законодательной власти истек 23 января. "Однако снова право уступило место целесообразности: мандат был продлен решением Конституционного суда, что вряд ли соотносится с базовым демократическим принципом суверенитета народа", - указали в ведомстве.