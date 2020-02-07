Небензя: Россия не позволит вбивать клинья в свое сотрудничество с Турцией по Сирии

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Россия работает с Турцией для снижения напряженности в Идлибе и никому не позволит вбивать клинья в усилия Астанинского формата. Об этом заявил в четверг постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе США, Великобритании и Франции внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе.

"В связи с эскалацией обстановки мы продолжаем взаимодействие с Турцией в интересах деконфликтинга и снижения напряженности, - информировал он коллег в Совбезе. - Проводятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами".

"Такое взаимодействие продолжим и дальше и никому не позволим вбивать в него клинья, - заверил постпред. - Равно как и в сотрудничество в рамках Астанинского формата, где мы вместе с Турцией и Ираном способствуем продвижению политического процесса".

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, тем самым нарушив режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.