{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Небензя: Россия не позволит вбивать клинья в свое сотрудничество с Турцией по Сирии

Проводятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами, отметил постпред России при ООН

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Россия работает с Турцией для снижения напряженности в Идлибе и никому не позволит вбивать клинья в усилия Астанинского формата. Об этом заявил в четверг постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе США, Великобритании и Франции внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе.

"В связи с эскалацией обстановки мы продолжаем взаимодействие с Турцией в интересах деконфликтинга и снижения напряженности, - информировал он коллег в Совбезе. - Проводятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами".

"Такое взаимодействие продолжим и дальше и никому не позволим вбивать в него клинья, - заверил постпред. - Равно как и в сотрудничество в рамках Астанинского формата, где мы вместе с Турцией и Ираном способствуем продвижению политического процесса".

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, тем самым нарушив режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
Реклама на ТАСС
Лавров заявил, что США "науськивают" своих собеседников против России и Китая
Авторитет завоевывается силой убеждения, а не грубым шантажом и санкциями, отметил глава российского МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС