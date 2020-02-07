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Выход США и России из ДРСМД

Посол России заявил, что Москва и Париж готовы к серьезному экспертному диалогу по РСМД

По словам Алексея Мешкова, ситуация, сложившаяся после выхода США из ДРСМД, не может не тревожить

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия и Франция заинтересованы вести на экспертном уровне серьезный диалог по ситуации, сложившейся в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в интервью ТАСС посол России во Франции Алексей Мешков.

"Нас и наших французских партнеров не может не тревожить ситуация, сложившаяся после выхода США из ДРСМД, хотя и по этой теме у нас есть расхождения. Однако принципиально важно, что мы готовы говорить друг с другом. Причем не на базе избитых пропагандистских клише, а в рамках серьезного экспертного диалога", - подчеркнул дипломат.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Теги
РоссияФранцияВыход США и России из ДРСМД
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