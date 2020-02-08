Фадеев: поправки в Конституцию направлены на развитие страны в длительной перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Готовящиеся поправки в Конституцию РФ направлены на развитие страны в длительной перспективе, считает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции, добиться того, чтобы каждый человек, каждый гражданин страны имел возможность достичь достойной жизни <…> Надо добиться того, чтобы <...> была длительная перспектива, чтобы хотя бы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну. Сейчас эта задача, я считаю, самая главная. Об этом собственно, президент говорил. На это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения правительства, на это направлен конкурс "Лидеры России ", - сказал он, выступая на региональном полуфинале конкурса, который в субботу открылся в Петербурге.

Фадеев пояснил, что в понятие "достойная жизнь" входит не только повышение материального благосостояния, но возможность для молодежи получить качественное образование, построить карьеру.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий.