Антонов заявил, что Москва оценивает все варианты вокруг ареста дипсобственности в США

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает анализировать ситуацию с арестом своей дипломатической собственности в США. Об этом сообщил в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Продолжаем анализировать ситуацию. Оцениваем все возможные варианты исхода дела. Разумеется, будем действовать только при полной уверенности в положительном для нас результате", - подчеркнул он.

В середине января заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что в ближайшее время может появиться новая информация о юридическом аспекте ситуации с арестом дипсобственности РФ в США.

2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности РФ и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).