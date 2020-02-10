Лавров заявил, что Россия будет не против вновь обменяться с Украиной послами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, и Россия не будет против, если там решатся на возвращение послов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения, - сказал он. - Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против". Украина отозвала посла в РФ для консультаций в 2014 году. Он так и не вернулся в российскую столицу. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году.

Глава МИД РФ указал, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах. "И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения, - продолжил он. - Кто-то съездил в Крым, и все - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультра-розлива".

Лавров при этом отметил, что встречался с действующим министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко лишь один раз на "нормандском" саммите в Париже в декабре, встречи с его предшественником Павлом Климкиным также ограничивались переговорами в нормандском формате и на полях министерских встреч ОБСЕ. "И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали - бывало и с помощниками или просто один на один, - продолжил глава российского дипведомства. - Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине".

Однако на публике, указал Лавров, украинские дипломаты действуют по-другому. "Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами, - предположил он. - И нормальные политики вынуждены на это оглядываться".

"Но мы заинтересованы в контактах", - подытожил министр.

Разведение сил по всему Донбассу

Лавров заявил, что Украина на саммите нормандского формата в Париже отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе из-за того, что на этом настояли США.

"Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон, - сказал глава МИД РФ. - Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство".

Лавров отметил, что договоренность о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения была достигнута при подготовке саммита, и украинцы тогда поддержали это решение. Однако в самом начале встречи в Париже 9 декабря Зеленский потребовал "вскрыть" документ, то есть пересмотреть достигнутые ранее соглашения. Украинский президент заявил, что раз разведение сил в трех пилотных пунктах - Петровском, Золотом и у Станицы Луганской - заняло более пяти месяцев, то их разведение по всей линии потребует 10-15 лет.

"Достаточно странная логика, - заметил в связи с этим Лавров. - Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить. Тогда [президент России Владимир] Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ".

"Но повторю, мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы - а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения - будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям. И, конечно, политический процесс", - резюмировал глава МИД РФ.

По итогам саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже участники приняли итоговый документ. В одном из его положений речь шла о том, что Контактная группа в Минске определит три новых участка для разведения сил. Договориться о разведении сил по всей линии соприкосновения не удалось.

Пересмотр Минских соглашений

Лавров сказал, что Россия встревожена звучащими из Киева словами о том, что Минские соглашения будут пересмотрены, если в ближайшее время не будут сделаны какие-либо шаги по их реализации.

"Нас тревожат недавние заявления [главы МИД Украины Вадима] Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, опять же со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям, - сказал министр. - А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием - киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо".

Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ответ на такие слова не раз обращал внимание на то, "какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу". "Даже члены нового правительства, депутаты Верховной Рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария, - продолжил Лавров. - И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус [Донбасса], и про выборы, и про все остальное".

Глава МИД добавил, что "местное население там просто задушат". "И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы верховного главнокомандующего, - отметил министр. - Все видели, как [президент Украины Владимир] Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году".

Прогресс в урегулировании на Украине

Глава МИД заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский сумел проявить политическую волю и добиться прогресса в урегулировании на юго-востоке страны, в том числе в вопросах обмена удерживаемыми лицами и разведения сил.

"Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию на Украине, и все-таки выполнил решения двух предыдущих нормандских саммитов - парижского 2015 года и берлинского 2016 года, - сказал российский министр. - Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств".

Лавров напомнил, что благодаря встрече президента России Владимира Путина с Зеленским в Париже удалось достичь договоренности по газовым вопросам, а в конце декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными республиками Донбасса.

"Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где, помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера" - то есть, как и договаривались в Минске в контексте конституционной реформы по децентрализации", - добавил Лавров.

Владимир Зеленский стал победителем на прошедших весной 2019 года президентских выборах на Украине. При его предшественнике Петре Порошенко выполнение решений нормандских саммитов оказалось фактически заблокировано. При подготовке к новому саммиту в Париже уже при Зеленском Украина наконец осуществила разведение сил в трех пунктах на линии соприкосновения и приняла "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на встрече Контактной группы в Минске.