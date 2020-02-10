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Лавров: Запад понимает, что без России решать проблемы невозможно

По словам главы МИД РФ, все западные страны выступают за диалог с Москвой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Все партнеры России, в том числе объявившие санкции западные страны, признают, что без РФ проблемы в мире решать трудно и даже невозможно, и все выступают за диалог с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

Отвечая на вопрос о том, насколько справедливо говорить, что в современной дипломатии появилась "школа Лаврова", глава МИД России сказал, что не персонифицировал бы современную дипломатию. Он подчеркнул, что внешнюю политику в РФ определяет президент. "Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы", - указал Лавров.

"Буду называть вещи своими именами: статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы - все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это следование традициям, которые были заложены выдающимися дипломатами Александром Горчаковым, Андреем Громыко, Евгением Примаковым. "Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПримаков, Евгений Максимович
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