Лавров рассказал, что должен уметь дипломат

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Идеальное владение иностранными языками, доскональное знание фактов, погружение в историю дипломатии, а также специализация на проблеме глобального масштаба необходимы для работы дипломата. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

"Что касается отличительных черт российской дипломатии - в первую очередь это должна быть профессиональная работа, которая предполагает в нашем случае как минимум идеальное знание иностранных языков. Сейчас для того, чтобы попасть на работу в МИД России, требуется владение не менее двумя иностранными языками, - сказал глава МИД РФ. - Эта работа предполагает также серьезное погружение в историю дипломатии и специализацию на регионе или проблеме глобального масштаба, которая носит функциональный, а не географический характер".

Лавров указал на необходимость знания фактов, причем до последних мелочей. "Ведь если ты не знаешь азов, при всех существующих сегодня возможностях (искусственный интеллект, получение доступа к любым сведениям через интернет), ты просто куда-то кликнул, почитал, а знания эти от тебя ушли", - добавил министр.

Глава МИД отметил, что этими возможностями нужно пользоваться, подчеркнув при этом, что решение должен принимать человек. "Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ - все это могут делать машины, искусственный интеллект и т. д. Но решение все равно должен принимать человек", - сказал Лавров. "Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины и т. д.", - добавил он.

Отличительная черта и качество

Лавров подчеркнул, что еще со времен Российской империи отличительной чертой отечественной дипслужбы была специализация. Он указал, что у американцев, европейцев в подавляющем большинстве случаев подход другой: "Они считают, что нужно ротировать людей из Африки в Европу, из Европы в Латинскую Америку, а оттуда - в Азию. Дипломаты в каждом регионе работают по два-три года".

Глава МИД отметил, что, исходя из отечественного опыта, этого недостаточно по двум причинам. "Во-первых, это продолжительность командировки. Как показывает практика, первый год человек, приехавший в новую страну, входит в курс дела. Только со второго года он начинает "выдавать на-гора". Ну а если на третий год ему предстоит переезд в другую страну, то, наверное, у него будет много причин отвлекаться от своей основной работы", - пояснил министр. По его словам, поэтому в России обычный срок командировки составляет от четырех до шести лет: "для стажеров и молодых дипломатов - поменьше, для старших коллег и послов - побольше".

Вторым отличительным моментом является организация ротации. "У западников она не предполагает глубоких знаний каждой из стран, по которым человек перемещается, - сказал министр. - Начиная с Российской империи, у нас были так называемые драгоманы, специализировавшиеся исключительно на одной стране или даже на одном ее конкретном регионе, либо на одной конкретной проблеме". Когда эта проблема становилась предметом большой политики, таким специалистам цены не было. "Сейчас это не столь востребовано, но тем не менее, знания предмета, географии того региона, которым человек занимается, или знание глобальной проблемы, которая обсуждается в ООН, ОБСЕ, других многосторонних структурах, - это величайшее качество", - подчеркнул Лавров.