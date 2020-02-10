Лавров назвал самые запоминающиеся для него переговоры

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете" поделился воспоминаниями о самых интересных переговорах, назвав наиболее запоминающимися встречи по Сирии, Ирану и Украине

Министр отметил, что вступать в переговоры, не имея в планах конкретный результат, не имеет смысла, однако это не значит, что каждый раз получается все, что задумано. "Так не бывает ни у кого и никогда. Но без четко поставленной цели на нее не выйти. Конечно, при понимании, что любая поставленная цель должна быть реалистична и предполагать необходимость компромиссов", - сказал он.

Министр привел в пример неожиданные переговоры, которые возникли на полях саммита "Группы двадцати" в 2013 году в Санкт-Петербурге. "[Экс-президент США] Барак Обама все же приехал. Никаких планов двусторонней встречи даже "на ногах" не было. В какой-то из перерывов, когда случилась пауза, он попросил о разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным. Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии", - вспомнил он.

Именно тогда стали звучать первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. "Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения [президента Сирии] Башара Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия. Это было в принципе одобрено двумя президентами, и нам с госсекретарем США Джоном Керри поручили все оформить", - продолжил Лавров.

Он напомнил, что оформлялось это решение в сентябре того же года в Женеве и в Нью-Йорке, затем по линии Совета Безопасности ООН была подготовлена резолюция, которая была единогласно принята и "потом на 100% выполнена". "Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии, - продолжил он. - И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира".

Министр признался, что это вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы. "Ведь и "на бумаге" бывает трудно договориться, а здесь, помимо согласования всех слов и предложений, все это оказалось еще реализованным на практике. Другое дело, что сейчас американцы пытаются поставить под вопрос тогдашний вердикт о выполнении Дамаском всех обязательств, хотя он был универсальным, и все под ним подписались", - добавил Лавров.

Иранский успех

Еще один из переговорных процессов, результат которого вызвал "чувство глубокого удовлетворения", по словам Лаврова, стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет в ходе многочисленных и продолжительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене. "Многое решалось в формате "шестерка плюс Иран", а многое - в формате США-Иран и в рамках наших прямых двусторонних переговоров с Джоном Керри", - напомнил глава МИД.

Лавров пояснил, что важным является именно то, что программа была не просто согласована, а была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала. "По крайней мере, Иран выполнял все, что ему надо было выполнять и из обязательного, и из добровольного. Поначалу не было каких-либо попыток прекратить законную торговлю с Ираном. Тегеран пошел на беспрецедентные обязательства сверх того, что требуется от всех остальных по Договору о нераспространении ядерного оружия и по соглашению с МАГАТЭ, по дополнительному протоколу к этому соглашению", - указал он.

Но в 2018 году США резко передумали, заявили, что не будут ничего выполнять и стали запрещать другим торговать с Ираном, продолжил министр. По его словам, Тегеран долго терпел, но потом начал все-таки сокращать добровольные обязательства. Лавров подчеркнул, что Иран пошел на беспрецедентные добровольные ограничения сверх ограничений универсальных, а в ответ по согласованному всеми плану "не получал ничего беспрецедентного - с ним просто возобновлялась нормальная, непреференциальная, обычная торговля".

"И вот эта ответная мера в отношении Ирана - нормальная торговля - была запрещена всем со стороны Вашингтона. Затем Тегеран и сам перестал выполнять свои добровольные обязательства в рамках плана. США же потребовали, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, в обмен на которые они - США - обещали с ним просто торговать, и не более того. Это же нонсенс! Неприемлемое высокомерие!" - заявил он.

Лавров обратил внимание, что попытка США подвергнуть ревизии Договоренность о химической демилитаризации Сирии и отказ от СВПД вызывают "вопросы с точки зрения договороспособности Вашингтона в отношении решений, которые единогласно одобрены и признаны обязательными к исполнению резолюциями Совета Безопасности ООН".

Минские договоренности

Третьим успехом глава МИД РФ назвал минские договоренности, которые тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН, но теперь также стали подвергаться испытанию со стороны Вашингтона, который "хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН".

"К сожалению, и здесь мы видим проблему договороспособности. Но не теряем настроя на совместную работу, будем продолжать со всеми нашими партнерами добиваться выполнения всего, о чем договаривались, и достижения новых договоренностей, которые позволяли бы снижать напряженность в мире и продвигаться к урегулированию конкретных, к сожалению, сохраняющихся на земле многочисленных конфликтов", - сказал Лавров.