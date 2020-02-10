Захарова рассказала, что должен уметь современный дипломат

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, насколько сильно изменилась работа современного дипломата и какими навыками он должен обладать для успешной работы.

"Мне кажется, все изменилось. Мир находится в развитии, в том числе меняется и дипломатия. Меняется она и в сторону того, что человек должен быть более коммуникабельным не только в межличностном общении, но и в социальных сетях", - сказала, отвечая на вопрос, изменилось ли само понятие дипломатии в современном мире, Захарова в интервью Первому каналу по случаю отмечаемого Дня дипломатического работника.

Самым главным, продолжила она, является то, что человек, который выезжает за рубеж работать дипломатом, представлять страну, "становится универсальным специалистом". "Если раньше человек, который работал за рубежом в посольстве, генконсульстве, постпредстве при международной организации, все-таки держался какой-то одной узкой специализации, то сегодня он должен действительно уметь все, - продолжила Захарова. - Он должен знать международное право, страну, языки, уметь общаться как в социальных сетях, так и давать интервью, объяснять позицию, свою точку зрения, те значимые события, которые происходят у него в [дипломатической] столице".

Официальный представитель МИД отметила, что дипломату важно уметь отвечать агрессивным оппонентам. "В этом и есть суть дипломатии - находить возможность коммуникации даже там, где она априори невозможна, находить возможность для компромиссов, развязок. Социальные сети - еще одна дополнительная возможность оттачивать это умение", - добавила дипломат.

На вопрос, есть ли у дипломатов какие-либо суеверия, Захарова ответила: "Я всем своим коллегам советую не говорить, мол, затишье, что-то скучно стало, спокойно, ничего не происходит. Нужно эти моменты переживать очень тихо и ценить, когда в мире мир и спокойствие, ни в коем случае не делать что-то, что может его спугнуть".

Она также рассказала, когда дипломаты носят специальную форму. "В форме положено быть, когда человеку присваивают ранг чрезвычайного уполномоченного посланника второго класса, затем все три высших ранга сопровождаются возможностью ношения формы. У нас сегодня будет торжественное собрание, вечером будет выступать министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров]. Дипломаты, которым положено, будут в форме", - заключила Захарова.

О Дне дипломатического работника

Российские дипломаты отмечают 10 февраля свой профессиональный праздник - День дипломатического работника. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Дату 10 февраля выбрали потому, что в этот день в 1549 году в исторических источниках появляется первое документальное упоминание о специальном дипломатическом ведомстве - Посольском приказе, хотя и дипломатия, и профессиональные дипломаты появились на Руси задолго до этого времени.