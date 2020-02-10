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Отставки и назначения

Министр промышленной политики Крыма покинул пост из-за болезни

Андрей Васюта занимал свой пост с февраля 2016 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта, занимавший этот пост с 4 февраля 2016 по 4 февраля 2020 года, подал в отставку из-за болезни, сообщил он журналистам на пресс-конференции об итогах четырехлетней работы в Симферополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов 4 февраля своим указом принял отставку Васюты по собственному желанию и освободил его от государственной должности.

"Я попросил главу Республики Крым согласовать мне отставку по медицинским показаниям. Не секрет, что в декабре я перенес достаточно сложную, тяжелую операцию, которая требует от четырех до шести месяцев реабилитации. Работать в полный рост, что называется, при такой ситуации невозможно. Глава республики принял решение удовлетворить мое прошение об отставке, что, собственно, 4 февраля и произошло", - сказал Васюта.

54-летний Васюта был назначен на должность министра промышленной политики Республики Крым в феврале 2016 года. До этого с января 2015 года Васюта возглавлял унитарное предприятие "Крымские морские порты". В конце 1990-х гг. он уже работал в правительстве региона - некоторое время занимал должность замминистра экономики Крыма.

Теги
РоссияОтставки и назначенияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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