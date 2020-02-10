Проект новой Стратегии национальной безопасности России подготовят в 2020 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Проект новой Стратегии национальной безопасности России будет готов в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Проект новой редакции Стратегии национальной безопасности России будет подготовлен в текущем году", - говорится в сообщении. Отмечается, что подготовка документа началась в аппарате Совета безопасности РФ в соответствии с решением президента страны Владимира Путина.

"На состоявшемся заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете безопасности РФ рассмотрены научно-методические подходы к корректировке стратегии", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "при подготовке новой редакции документа целесообразно предусмотреть уточнение отдельных положений стратегии с учетом современной международной обстановки и ситуации внутри страны".

Нынешняя версия Стратегии национальной безопасности была утверждена президентом РФ 31 декабря 2015 года. Национальными интересами в ней названы: укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, укрепление национального согласия, повышение качества жизни, сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение конкурентоспособности национальной экономики, закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав. В документе было отмечено, что Россия в последние годы продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета, но угрозу ему создают наращивание силового потенциала НАТО, распространение практики свержения легитимных политических режимов и ряд других факторов.