Слуцкий проккоментировал обвинения ОБСЕ в непрозрачности выборов в Азербайджане

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прошедшие в воскресенье внеочередные выборы в парламент Азербайджана были конкурентными и открытыми, а критика со стороны миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) носит необъективный характер. Такое мнение журналистам в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Снова поражают предвзятые подходы и двойные стандарты европейских наблюдателей. Традиционно БДИПЧ ОБСЕ выступает с резкой критикой процесса подведения итогов", - сказал Слуцкий, сославшись на высказывания главы миссии, украинского депутата Артура Герасимова, по словам которого якобы были созданы условия для участия, но не было создано условий для победы.

"Но условия для своей победы должны создавать сами кандидаты, завоевывая доверие у своих избирателей. Партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, вне сомнения, пользуется огромным авторитетом у населения, что и отражают предварительные итоги голосования. Немногочисленные нарушения на выборах, которые, кстати, уже оперативно расследует ЦИК республики, никак не могут повлиять на легитимность выборов", - подчеркнул глава комитета.

"Обвинения в непрозрачности и недемократичности, извините за непарламентское выражение, притянуты за уши, - продолжил депутат. Он выразил уверенность в том, что "досрочные выборы в Милли меджлис были конкурентными, абсолютно открытыми и прошли в полном соответствии с демократически избирательными стандартами". "Это было зафиксировано наблюдателями от СНГ, в числе которых были и депутаты Государственной думы. Хочу поздравить народ Азербайджана и выразить надежду на плодотворное межпарламентское сотрудничество", - резюмировал Слуцкий.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендуют 1314 кандидатов. На выборы было аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны, получает наибольшее число мандатов в законодательном органе. Согласно этим данным, партия может получить до 71 мандата в парламенте.