{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Моргулов подтвердил, что в Мюнхене планируется встреча Лаврова и главы МИД Японии

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги планируется на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Встреча министров Лаврова и Мотэги в Мюнхене планируется" - сказал он.

Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля. Всего организаторы ожидают около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел.

Последний раз министры иностранных дел Японии и РФ встречались в декабре прошлого года в российской столице.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Лавров заявил, что Россия всегда будет чтить память о великой Победе
Глава МИД РФ отметил, что важно противодействовать попыткам фальсификации истории, героизации нацистов и "нейтрализовать поползновения на пересмотр общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС