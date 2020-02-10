Моргулов подтвердил, что в Мюнхене планируется встреча Лаврова и главы МИД Японии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги планируется на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Встреча министров Лаврова и Мотэги в Мюнхене планируется" - сказал он.

Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля. Всего организаторы ожидают около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел.

Последний раз министры иностранных дел Японии и РФ встречались в декабре прошлого года в российской столице.