Почетный консул ЮАР получил согласие МИД РФ на работу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. МИД России дал согласие на назначение почетного консула ЮАР в Петербурге, им станет бизнесмен Владимир Борисов, он будет работать над укреплением экономических и гуманитарных связей, сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

"Я сегодня получил бумагу из МИДа о том, что дается согласие на назначение почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будем связываться с Владимиром Борисовым, который будет представлять эту страну, и будем обсуждать с ним все протокольные и организационные вопросы", - сказал Запевалов, отметив, что Борисов - представитель бизнеса.

Он напомнил, что ранее в Санкт-Петербурге существовало генеральное консульство ЮАР, которое закрылось из-за экономической ситуации. "Но ЮАР давно проявляет большой интерес к Санкт-Петербургу, очень активно идет работа. Это последовательные шаги", - подчеркнул Запевалов.

По данным комитета по внешним связям администрации Петербурга, город поддерживает партнерские отношения с крупными городами ЮАР: Йоханнесбургом и Кейптауном.

Новые представительства

"Если говорить о дипломатической составляющей нашей работы, надеемся на пополнение в этом году нашей дипломатической колонии", - сказал Запевалов на пресс-конференции. По его данным, сейчас в Санкт-Петербурге 33 генконсульства и 34 почетных консула.

В перспективе, по его словам, можно ожидать открытия генеральных консульств Австрии и Молдавии и назначения почетных консулов Кот-д'Ивуара и Португалии.

"Российской стороной дано согласие на открытие в Санкт-Петербурге генерального консульства Австрии. Получены документы, но это работа не одного дня и не одного месяца", - уточнил он.

По поводу открытия генконсульства Молдавии, по его словам, было высказано желание со стороны молдавской стороны, но пока намерение не оформлено документально.

"Если еще говорить о перспективах, возможно, появится почетный консул Кот-д'Ивуара, и ожидается, что будет возобновлена деятельность почетного консула Португалии в Петербурге", - добавил представитель МИД.