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Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Афросоюза может пройти в 2020 году

Замдиректора департамента Африки МИД России Олег Озеров сообщил, что сейчас обсуждается, где и когда консультации состоятся

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Консультации глав МИД России и "тройки" африканских государств - действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза - планируются в этом году. Об этом сообщил во вторник заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции о развитии российско-африканских отношений.

"В политической декларации, которая была единодушно принята всеми участниками саммита [Россия - Африка], четко определено, что между саммитами должны ежегодно собираться руководители внешнеполитических ведомств России и государств Афросоюза, имеется в виду "афротройка", то есть бывший, нынешний и будущий председатель Африканского союза, - сказал он. - И, как мы полагаем, в этом году состоится такая встреча".

Озеров добавил, что сейчас обсуждается, где и когда консультации состоятся. "Нужно увязать графики значительного числа министров, поскольку в нашем представлении такая встреча может произойти не только с участием министров иностранных дел, но и тех министров, которые представляют те профильные министерства и ведомства, которые наиболее заинтересованы в развитии отношений с африканским континентом", - указал дипломат.

По его словам, такие встречи пройдут не только в этом году, но и в следующем, а в 2022 году "уже нужно будет предъявлять первые результаты".

10 февраля действующим председателем Афросоюза стала ЮАР, сменив Египет. В 2021 году председательство перейдет к Демократической Республике Конго.

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