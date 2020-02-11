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Кризис на Украине
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Песков: ряд заявлений Киева не согласуется с признанием безальтернативности "Минска-2"

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кремль фиксирует заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации ряда СМИ со ссылкой на представителя МИД РФ об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле из-за действий Украины.

"Ведется работа на уровне соответствующих помощников глав государств ["нормандской четверки"], как это было решено на уровне министерств иностранных дел, и эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа (принятого по итогам саммита в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции 9 декабря 2019 года в Париже - прим. ТАСС)", - сказал он.

Представитель Кремля указал, что "пока идет рабочий процесс, еще время есть". "Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе", - добавил он.

Песков в ответ на советующий вопрос украинского журналиста напомнил, что в парижском коммюнике проведение новой встречи лидеров "нормандской четверки" увязано с исполнением ряда договоренностей, среди которых и закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. "Так написано в парижском коммюнике, там обозначено, что должна быть проделана определенная работа. Так записано, в данном случае мы просто читаем документ", - подчеркнул он.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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