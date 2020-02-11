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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа предложит подробнее прописать в Конституции компетенцию Совбеза

По словам члена рабочей группы Виктора Блажеева, сейчас президент формирует и возглавляет Совет безопасности, статус которого определяется федеральным законом, но такого определения недостаточно, поскольку появляются новые конституционные органы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к конституции предложит более подробно прописать в основном законе норму о компетенции Совета безопасности РФ. Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Было предложение, связанное с расширением указания в Конституции возможностей Совета безопасности РФ. Здесь это все так же укладывается в компетенцию президента РФ, но более широко предлагается [прописать] компетенцию Совета безопасности на основании федерального закона, который есть. Мы это обсуждали, пока в тексте этого нет. Но предложение есть, мы положим его на текст", - сказал Крашенинников журналистам по итогам заседания рабочей группы.

С таким предложением выступил член рабочей группы, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. По его словам, согласно действующей редакции Конституции, президент формирует и возглавляет Совет безопасности, статус которого определяется федеральным законом. Как считает Блажеев, такого определения недостаточно, поскольку появляются новые конституционные органы, в частности Госсовет.

"Чтобы распределить компетенцию между этими органами и другими органами, я предлагаю более детально отразить [в конституции] основные задачи, которые стоят перед Советом безопасности. А редакция [предлагается] следующая: президент формирует Совет безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом, в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет безопасности РФ", - сказал член рабочей группы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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