В КПРФ не видят смысла голосовать по Конституции во II чтении, если не учтут их поправки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фракция КПРФ не видит смысла голосовать во втором чтении за президентский законопроект о поправке к Конституции, если предложенные изменения не будут направлены на решение актуальных проблем страны, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Мы сейчас внесли специально поправки, они носят принципиальный характер <...> Если все останется как есть, то эти поправки ничего не отражают конкретно, это намерение изменить ситуацию в лучшую сторону. Мы с этим согласны, но нет смысла затевать референдум и голосование, если вы не отвечаете на главные вопросы: почему вымирает страна, как это остановить <...> Без ответа на эти вопросы нет никакого смысла ни голосовать, ни утверждать поправки", - сказал он на пресс-конференции во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

В КПРФ подготовили 15 предложений ко второму чтению президентского законопроекта о поправке к Конституции. В частности, по убеждению коммунистов, необходимо зафиксировать принадлежность российских недр народу, создать конституционную основу "для получения всеми гражданами России достойной доли дохода от добычи полезных ископаемых". Предлагается закрепить выборность Совфеда, мировых, районных и городских судей населением, зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 10% от дохода семьи, ввести в основной закон положение о государствообразующей роли русского народа.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.