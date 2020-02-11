Депутат позвал главного редактора Bloomberg в России на заседание комиссии Госдумы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев в разговоре с главным редактором агентства Bloomberg в России Торри Кларк-Ширниной указал на некорректность ранее опубликованной на сайте агентства информации о возможном роспуске Госдумы, а также пригласил ее на заседание думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

"Я должен был довести этот разговор до конца после замечаний [спикера Госдумы] Вячеслава Викторовича [Володина] о том, что они написали о роспуске Госдумы, - сказал Шхагошев во вторник ТАСС. - Она главный редактор в России, шеф-редактор, госпожа Торри Кларк". "Я со своей стороны обозначил, что они допустили не очень корректную публикацию по поводу возможного роспуска Государственной думы. Соответственно, мы договорились о том, что будем сотрудничать", - продолжил депутат, добавив, что рекомендовал Кларк не использовать при работе с такими темами неназванные источники, а уточнять информацию у официальных лиц.

"Я пригласил ее на заседание комиссии. Она сказала, что будет согласовывать это с руководством. Но сказала, что она готова сотрудничать с комиссией", - уточнил Шхагошев. Он также указал на то, что в период активной работы над поправкой к Конституции комиссия будет реагировать "на каждую фейковую или околофейковую новость, выяснять, откуда она исходит".

17 января американское новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. Володин назвал такие публикации вмешательством во внутренние дела РФ.