{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков обозначит приоритеты председательства России в БРИКС на встрече стран объединения

Заместитель министра иностранных дел РФ также проведет двусторонние встречи с главами делегаций других стран

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ, представитель в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Сергей Рябков расскажет о приоритетах российского председательства в объединении на первой встрече шерп и су-шерп группы в 2020 году. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи будут представлены приоритеты российского председательства в БРИКС в 2020 году под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Участники рассмотрят актуальные вопросы пятистороннего сотрудничества, дальнейшего укрепления механизмов многопрофильного взаимодействия БРИКС, а также обсудят календарь мероприятий "пятерки" на текущий год", - отметили министерстве.

Как указали в дипведомстве, на полях этого мероприятия Рябков проведет двусторонние встречи с главами делегаций других стран.

1 января председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России. В течение года Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Нарышкин обсудил с главой разведки Омана ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС