Рябков обозначит приоритеты председательства России в БРИКС на встрече стран объединения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ, представитель в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Сергей Рябков расскажет о приоритетах российского председательства в объединении на первой встрече шерп и су-шерп группы в 2020 году. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи будут представлены приоритеты российского председательства в БРИКС в 2020 году под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Участники рассмотрят актуальные вопросы пятистороннего сотрудничества, дальнейшего укрепления механизмов многопрофильного взаимодействия БРИКС, а также обсудят календарь мероприятий "пятерки" на текущий год", - отметили министерстве.

Как указали в дипведомстве, на полях этого мероприятия Рябков проведет двусторонние встречи с главами делегаций других стран.

1 января председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России. В течение года Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.