МИД России: США усложняют выдачу виз россиянам, направленным на работу в загранучреждения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Великобритания, Канада и США продолжают усложнять выдачу виз по обычным загранпаспортам гражданам РФ, направленным работать в российские загранучреждения. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов во вторник в Госдуме, представляя правительственный законопроект, предусматривающий выдачу служебных паспортов работникам организаций, управляющих федеральным недвижимым имуществом РФ за рубежом.

"Особую острую необходимость испытывают структурные подразделения МИД России, в частности департамент безопасности, департамент специальной связи, ряд других департаментов, которые регулярно направляют в служебные командировки сотрудников подрядных организаций", - сказал он.

"В настоящее время ряд стран, в первую очередь США, Канада, Великобритания, продолжают усложнять процедуру виз для указанных категорий граждан по обычному загранпаспорту. Складывающаяся ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений", - пояснил Иванов.

Замглавы МИД РФ привел в пример ситуацию с работой посольства в Вашингтоне: "Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. И американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности".

"Сейчас мы будем это делать, если данный законопроект будет поддержан, официально направляя ноту в американское посольство и получая служебные визы, - продолжил он. - Соответствующие американские специалисты, которые приезжают сюда для таких же работ в американском посольстве, видимо, будут делать то же самое".

Иванов обратил внимание, что в ряде стран, в частности в Великобритании, Польше, Франции, специалисты данной категории документируются служебными паспортами. По его словам, дополнительного финансирования для реализации положений законопроекта не потребуется.

О законопроекте

В соответствии с представленным законопроектом, служебные паспорта предлагается выдавать управляющим заграничной российской недвижимостью, а также сотрудникам подрядных организаций, выполняющим работы для государственных нужд в посольствах и консульствах РФ, официальных представительствах России при международных организациях, на объектах федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций за рубежом.