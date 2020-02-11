Путин поздравил Алиева с победой его партии на парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой руководимой им партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") на внеочередных парламентских выборах в стране.

"Примите искренние поздравления по случаю победы партии "Новый Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах. Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая вами партия пользуется среди граждан Азербайджана", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован во вторник на сайте главы азербайджанского государства.

"Рассчитываю на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - подчеркивается в послании.

Путин пожелал Алиеву и его соратникам новых успехов, а народу Азербайджана - благополучия и процветания.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидатов. На выборы было аккредитовано 883 наблюдателя, представлявших 59 международных организаций.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны, получает наибольшее число мандатов в законодательном органе. Согласно этим данным, партия может получить до 71 мандата в парламенте.