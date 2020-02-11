Саммит стран - постоянных членов СБ ООН может пройти в сентябре на ГА в Нью-Йорке

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Встреча лидеров стран - постоянных членов СБ ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, но конкретных договоренностей пока нет, так как не получен ответ от Великобритании и США. Об этом заявил во вторник журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Отвечая на вопрос о том, какие варианты проведения рассматриваются, дипломат сказал: "Пока варианты не рассматриваются, поскольку нет согласия. То, что приходит на ум, - это юбилейная сессия в этом году в сентябре в Нью-Йорке, все лидеры будут там".

"Нам надо дождаться ответа от [президента США Дональда] Трампа, [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона", - пояснил он.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как сообщил позже глава МИД РФ Сергей Лавров, Китай и Франция поддержали эту инициативу.