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В посольстве РФ заявили, что Москва выступает за поддержание стабильности в Арктике

В посольстве также отметили, что нацелены на развитие сотрудничества с Норвегией

ТАСС, 12 февраля. Россия нацелена на поддержание стабильности в Арктике и готова к развитию сотрудничества с Норвегией. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства РФ в Осло, который был опубликован изданием The Independent Barents Observer.

"Российское руководство, действительно, нацелено на поддержание стабильности и предсказуемости в северном регионе, развитие прагматичного сотрудничества с Норвегией, политических контактов, межрегионального и межведомственного взаимодействия, сохранение в двусторонних отношениях атмосферы, сложившейся во время празднования нашими странами в октябре 2019 года 75-летия освобождения Северной Норвегии Красной Армией. Ничего этого не было бы, если бы не буквально ежедневная доверительная работа с нашими коллегами в МИД Норвегии", - отмечается в коммюнике.

Российское диппредставительство обратило внимание на доклад норвежской военной разведки "Фокус 2020", в котором Россию обвинили в неких "операциях влияния". "Неделю назад с антироссийскими обвинениями в схожем докладе выступила Полицейская служба безопасности. При этом, как водится, никаких доказательств не предъявлено, одни общие рассуждения. Работа посольства России в Норвегии строится в строгом соответствии с нормами международного права, по тем же правилам, что и посольства Норвегии в Москве", - подчеркнули в посольстве.

"Одновременно разделяем оценки военной разведки действий России по активизации двустороннего диалога, линии на поддержание низкой напряженности в Арктике. Редкий случай, согласны с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном - "добрососедство подразумевает, что обе стороны считаются друг с другом". Этого, как раз, не хватает со стороны Норвегии на Шпицбергене, где накопились проблемы. Как представляется, при должном содействии правительства губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт, в целом неплохо взаимодействующая с российскими представителями на архипелаге, могла бы делать больше для их решения", - указывается в комментарии.

Договор о Шпицбергене

100 лет назад, 9 февраля 1920 г., Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали в Париже Договор о Шпицбергене (Шпицбергенский трактат). Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах.

По оценке российских экспертов, в Договоре о Шпицбергене не прописано четких морских границ его применения, что вызывает разногласия между Норвегией и Россией. В 2002 г. Норвегия приняла закон "Об охране окружающей среды", в соответствии с которым для ведения любой деятельности на архипелаге от норвежских властей необходимо получать разрешение (ранее действовал уведомительный порядок доступа).

Примерно 65% территории архипелага находится под охраной королевства в качестве заповедных зон. По мнению российской стороны, "искусственное расширение природоохранных зон" ограничивает экономическую активность на архипелаге.

4 февраля 2020 г. глава МИД РФ Сергей Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде послание, в котором предлагается "провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене".

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НорвегияРоссия
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