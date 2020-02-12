Володин предложил создать с зарубежными депутатами институт защиты исторической памяти

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти с привлечением зарубежных парламентариев и экспертов.

"Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите", - обратился он в среду к председателю Народной скупщины Сербии Мае Гойкович в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и сербским парламентом.

"Нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти, учитывая, что граждане Советского Союза, русский народ, как и граждане Югославии, сербский народ, понесли огромные потери в этой кровопролитной войне. Мы с вами одинаково понимаем, что нам необходимо защитить память о погибших". По его словам, создание такой структуры "в рамках межпарламентского измерения" с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере "предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб".

"Мы видим, что во многих странах Европы появляются аналогичные структуры, которые пытаются взять на себя ответственность рассказывать о том времени", - продолжил Володин. Однако, добавил он, "их оценки того времени и оценка роли советского солдата расходятся с действительностью". В частности, спикер Госдумы напомнил о высказываниях политиков Польши, которые возлагают ответственность за развязывание Второй мировой войны в том числе на СССР.

"Мы должны объединять здоровые силы, - продолжил Володин. - Мы хотим одного: чтобы восторжествовала правда, чтобы мы с вами сделали все, чтобы защитить память о тех, кто сам себя защитить не может". Спикер Госдумы также поблагодарил Сербию за заботу о захоронениях советских солдат, заметив, что переписывание истории оскорбляет Россию больше, чем санкции.

Гойкович со своей стороны предложение Володина поддержала. "Мы обязательно должны поддержать эту инициативу о создании института защиты исторической памяти", - сказала она, заметив, что в Европе находятся и те, кто пытается обвинить Сербию в развязывании Первой мировой войны.