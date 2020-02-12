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Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Президент России также пожелал своему коллеге здоровья и успехов, а гражданам Сербии - счастья и процветания

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александара Вучича с Днем государственности Сербии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, переданной сербскому президенту посолом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко и опубликованной в среду пресс-службой кабинета президента.

"Примите самые искренние поздравления с Днем государственности Сербии. Отношения между нашими странами, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, находятся на высоком уровне. С удовольствием отмечаю динамичное развитие двустороннего политического диалога, продуктивное сотрудничество в разных сферах. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса российско-сербских связей во благо наших братских народов и в интересах укрепления стабильности и безопасности не европейском континенте", - говорится в сообщении.

Владимир Путин также пожелал своему коллеге здоровья и успехов, а гражданам Сербии - счастья и процветания.

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля. Эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813 годы), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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