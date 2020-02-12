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Предложения по изменениям в Конституции

В профильный комитет Думы поступили 193 поправки к проекту об изменениях в Конституции

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Основному закону страны

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 193 поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом в среду сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

"На сегодня на 16:20 мск поступили 193 поправки", - сказал он на заседании комитета.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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