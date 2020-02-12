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Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Иордании

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что отдельное внимание министры уделят тематике сирийского урегулирования в контексте решения острых гуманитарных вопросов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 19 февраля переговоры с главой внешнеполитического ведомства Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки с упором на ситуацию на Ближнем Востоке. "Отдельное внимание предполагается уделить тематике сирийского урегулирования в контексте решения острых гуманитарных вопросов. Они касаются содействия возвращению сирийских беженцев к местам постоянного проживания, а также положения дел на палестино-израильском направлении", - пояснила дипломат.

"Планируется предметно обсудить задачи дальнейшего продвижения многопланового взаимодействия Москвы и Аммана, включая расширение торгово-экономического и инвестиционного партнерства", - добавила она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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