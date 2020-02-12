Россия призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию СМИ в Прибалтике

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. МИД РФ рассчитывает на реакцию ОБСЕ в отношении положения дел средств массовой информации в Прибалтике. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем международные правозащитные неправительственные организации, профильные международные структуры дать свою оценку сложившейся ситуации с положением дел средств массовой информации и журналистов в регионе. Прежде всего мы ожидаем реакции ОБСЕ", - сказала она.

Захарова напомнила, что на прошлой неделе Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в сотрудничестве с Полицией безопасности (КаПо) Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Как заявили в СГБ, обыски связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате изъяты документы и носители данных.

Как подчеркнула дипломат, преследование русскоязычных информационных источников стало системным, и на этом фоне дело "выглядит абсолютно сфабрикованным". "Подобные заявления латвийских спецслужб - попытка оправдать дискриминационную репрессивную политику в отношении СМИ", - заявила она.

Во вторник президент Латвии направил комиссии Сейма (однопалатного парламента) по правам человека и общественным делам предложение внести изменения в закон о СМИ, чтобы увеличить в основном пакете телеканалов количество передач на официальных языках ЕС и ЕЭЗ. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.