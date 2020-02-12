Комитет Думы отклонил поправку о закреплении в Конституции термина "Сенат"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду не поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая закрепляет "Сенат" как равноценное "Совету Федерации" определение.

С такой инициативой ранее выступила группа членов Совфеда. "Федеральное собрание состоит из двух палат - Совета Федерации (Сената) и Государственной думы", - говорится в поправке, которой предлагалось изменить статью 95 Конституции.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. На данный момент профильный комитет по госстроительству готовит документ ко второму чтению, рассматривая поступающие поправки.