Слуцкий считает, что антироссийские статьи проекта бюджета США не подорвут авторитет РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что выделение средств на противодействие "российскому влиянию" в проекте бюджета США на 2021 год не сможет подорвать авторитет России в мире.

В понедельник правительство США опубликовало предложенный администрацией проект федерального бюджета, согласно которому Россия и Китай в проекте бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) названы главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Что касается антироссийских статей расходов, протестов они у оппонентов президента не вызывают. Но, как показала практика, никакие программы, нацеленные на сдерживание России, на подрыв ее авторитета в мире, никакие санкции не срабатывают, а ведут к противоположным задуманному результатам", - говорится в статье Слуцкого, опубликованной на сайте комитета в среду.

Он отметил, что на противодействие "российскому влиянию" предусматривается выделение не менее $760 млн.

"Часть этих средств должна пойти на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования, отдельно $24 млн предлагается направить на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией", - подчеркнул Слуцкий. Он сослался на мнение многих авторитетных западных СМИ о том, что Россия стала ведущим игроком в мировой политике, без участия которого "невозможно решение наиболее острых международных проблем". "Как бы не получилось, что деньги американских налогоплательщиков будут пущены на ветер!" - приводятся слова главы комитета.

В целом, считает Слуцкий, проект бюджета "пока всего лишь декларация" о намерениях администрации Трампа. "Ведь демократы имеют большинство в Палате представителей Конгресса и уже заявили о своей оппозиции бюджетному плану Трампа, критикуя его в первую очередь за сокращение социальных программ", - подчеркнул он.