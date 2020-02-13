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На Камчатке 10 человек подали заявки на конкурс кандидатов на пост главы столицы региона

Члены конкурсной комиссии 17 февраля примут решение о возможности дальнейшего участия претендентов в конкурсе

ТАСС, 13 февраля. Заявления от более чем десяти претендентов на должность главы Петропавловска-Камчатского поступили в конкурсную комиссию, которая будет определять их дальнейшее участие в конкурсе. Об этом сообщается на сайте Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа в четверг.

Должность главы Петропавловска-Камчатского стала вакантной после обвинения во взяточничестве, выдвинутого против бывшего главы города Виталия Иваненко.

"На участие в конкурсе подано более 10 заявлений. Все они зарегистрированы секретарем конкурсной комиссии, заседание которой состоится 17 февраля. На нем члены комиссии примут решение о возможности дальнейшего участия претендентов в конкурсе", - говорится в сообщении.

В отделе Управления по обеспечению деятельности органов Городской думы и информационного обеспечения работы аппарата думы ТАСС не уточнили, кто именно претендует на должность главы города.

Конкурс на замещение должности главы Петропавловска-Камчатского проводится в два этапа. На первом будут проверены представленные участниками конкурса сведения и документы на их полноту и достоверность. Этот этап состоится 31 марта. Во время второго этапа будет проведено собеседование.

Против Иваненко возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Еще одну взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя. Иваненко дал признательные показания. Он находится под домашним арестом.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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