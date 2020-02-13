Посол России рассказал, что около 6 тыс. россиян отказали в визе в Израиль в 2019 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля отказали в 2019 году в визе около 6 тыс. россиян, часть из этих отказов были необоснованными, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в опубликованном в четверг интервью РБК .

"Среди них [россиян] - туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств - однако въехать в Израиль им не разрешили", - сообщил дипломат.

По его словам, посольство России берет случаи неправомерного отказа под свой контроль и обсуждает данный вопрос с израильской стороной. Посол добавил, что страны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИД и правоохранительных органов для разрешения ситуации. "Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблемы", - пояснил дипломат.

В МИД Израиля РБК сообщили, что увеличение отказов в визе связано с ростом незаконной трудовой миграции россиян в эту страну. "К сожалению, в последние годы увеличилось и количество попыток незаконной трудовой миграции россиян в Израиль. Это вынуждает нас осуществлять более тщательную проверку, и иногда приходится отказывать некоторым российским гражданам во въезде в нашу страну", - заявила представитель пресс-службы посольства Израиля в России Яна Котляр-Галь. Она добавила, что "ведется плотный диалог" с российской стороной для разрешения данной ситуации.