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Госдума ратифицировала соглашение РФ с Сирией о военной фельдъегерской связи

Документ был подписан в Москве 15 июля 2019 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала соглашение России с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года. Согласно пояснительным материалам, документом устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегери смогут иметь при себе табельное оружие (огнестрельное оружие и специальные средства). Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время в связи с отсутствием правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, имеются объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии. Это создает "предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации".

Фельдъегерям предоставляется право пользоваться воздушными судами гражданской авиации, железнодорожным, автомобильным, а также морским и речным транспортом.

Как заявил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "данное соглашение назрело давно". По его словам, "сотрудничество с Сирией нарастает, поэтому нарастает и объем почтовых отправлений разной степени секретности". Кроме того, "очень много идет почтовых отправлений, связанных с восстановлением сирийской экономики".

Теги
СирияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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