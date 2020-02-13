{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев в конце февраля посетит Катар

Посол РФ в Дохе Нурмахмад Холов заявил, что планируется подробно обсудить тематику российско-катарского сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Катар состоится в конце февраля. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Дохе Нурмахмад Холов.

"В конце февраля 2020 года состоится рабочий визит в Катар секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, в ходе которого планируются его встречи с рядом официальных лиц эмирата. Планируется подробно обсудить тематику российско-катарского сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности", - сообщил Холов.

По словам дипломата, в последние годы между Россией и Катаром "установились прочные доверительные отношения". "Главы наших государств поддерживают постоянный контакт по всему спектру двусторонней, региональной и международной повестки дня. Осуществляется тесное сотрудничество между МИД наших стран, проводятся постоянные политические консультации, регулярными стали встречи глав министерств иностранных дел, в том числе на различных международных площадках", - обратил внимание посол.

Он добавил, что регулярно осуществляются контакты парламентариев двух стран, по линии МВД, министерства культуры, министерства спорта, а также между Катаром и субъектами РФ, в частности Санкт-Петербургом и регионами Северного Кавказа.

Теги
КатарРоссия
Реклама на ТАСС
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев занял пост зампредседателя Госдумы
Он сменил на этой должности руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС