Патрушев в конце февраля посетит Катар

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Катар состоится в конце февраля. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Дохе Нурмахмад Холов.

"В конце февраля 2020 года состоится рабочий визит в Катар секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, в ходе которого планируются его встречи с рядом официальных лиц эмирата. Планируется подробно обсудить тематику российско-катарского сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности", - сообщил Холов.

По словам дипломата, в последние годы между Россией и Катаром "установились прочные доверительные отношения". "Главы наших государств поддерживают постоянный контакт по всему спектру двусторонней, региональной и международной повестки дня. Осуществляется тесное сотрудничество между МИД наших стран, проводятся постоянные политические консультации, регулярными стали встречи глав министерств иностранных дел, в том числе на различных международных площадках", - обратил внимание посол.

Он добавил, что регулярно осуществляются контакты парламентариев двух стран, по линии МВД, министерства культуры, министерства спорта, а также между Катаром и субъектами РФ, в частности Санкт-Петербургом и регионами Северного Кавказа.