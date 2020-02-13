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Пискарев: около 10 нежелательных НПО продвигают в РФ идею легализации наркотиков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Около 10 неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными, продвигают в России из-за рубежа идею легализации употребления наркотиков. Об этом в четверг журналистам сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Есть около 10 НПО, которые в России признаны нежелательными, они сейчас переехали за границу и оттуда осуществляют эту деструктивную [деятельность] по тому, чтобы возбудить у молодежи желание требовать легализации потребления, полагая, что наркотики - это свобода, независимость, счастье", - сказал он по итогам заседания комиссии. Среди этих организаций Пискарев назвал, в частности, "Атлантический совет".

Инициативы против популяризации наркотиков среди молодежи

"Мы подготовили ряд инициатив законодательных по противодействию вот такому деструктивному влиянию на молодежь", - сказал Пискарев. По его словам, комиссия также предлагает "ускорить рассмотрение законопроекта, который внесен в Думу, относительно усиления административной ответственности за предоставление площадок для пропаганды наркотиков". Мы его будем просить рассмотреть в приоритетном порядке", - сказал Пискарев.

Комиссия также просит ускорить рассмотрение законопроекта об усилении ответственности за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета, добавил он.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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