Захарова: Зеленский смог использовать сериал "Слуга народа" для избрания в президенты

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, намеренно использовался в рамках его избирательной кампании. Такое мнение выразила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

Сюжет сериала основан на том, что президентом страны становится человек из народа.

"Надежда является товаром - ее продают электорату, ее продают избирателю, они ее покупают <...> Люди посмотрели фильм, пошли и проголосовали", - сказала она.

Захарова отметила, что пыталась посмотреть сериал и до, и после выборов на Украине, однако "осилила" пять - семь серий. По ее словам, она не стала смотреть дальше, поскольку видела в нем подтекст. "Здесь смысл понятен был. Возможно, мне повезло, потому что я предполагала все развитие ситуации там (на Украине - прим. ТАСС), и поэтому я не могла на это смотреть как на художественное произведение", - пояснила она.

"Ну, правда, мне жалко своего времени <...> А как-то наслаждаться этим, я пока еще до этого не дошла", - подытожила Захарова.

Сериал снят студией "Квартал 95", которая образовалась из одноименной команды КВН, где капитаном был Зеленский. Первая его трансляция на телеканале "1+1" стала абсолютным лидером украинского телерейтинга. Права на показ сериала были также приобретены стриминговым сервисом Netflix под названием Servant of the People.