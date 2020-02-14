Встреча Лаврова с Чавушоглу планируется 16 февраля в Мюнхене

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу планируется 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в пятницу сообщили журналистам в МИД РФ.

"Такая встреча планируется", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что встреча может состояться в воскресенье.

В последние недели резко обострилась ситуация в Идлибе после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции.

Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва планирует продолжать работу с Анкарой по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, график контактов формируется.