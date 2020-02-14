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Замглавы МИД РФ Руденко обсудил с послом Франции в России решения нормандского саммита

В ходе беседы обсуждалась ситуация на пространстве СНГ, а также ход реализации решений нормандского саммита

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в пятницу обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви реализацию решений нормандского саммита в Париже. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация на пространстве СНГ, в том числе ход реализации решений нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", - проинформировали в дипведомстве.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

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РоссияФранция
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