{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров заявил, что давление не замедлит развитие многополярного мира

Глава МИД отметил, что многополярность формируется в реальном мире в экономике, финансах, технологиях и в политике

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Попытки замедлить процесс развития многополярности не будут иметь результата. Об этом заявил в Мюнхене в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе форума "Примаковские чтения" в рамках конференции.

"Есть попытки остановить или затормозить этот процесс, процесс развития многополярности", - сказал он, отметив, что данные попытки не принесут результата.

"Статистика МВФ (Международного валютного фонда) демонстрирует, что ВВП стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже превышает ВВП "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). И тенденция, скорее всего, продолжится", - указал он.

Лавров отметил, что многополярность формируется в реальном мире в экономике, финансах, технологиях и в политике. "И страны, которые имеют эти достижения, конечно, они хотели бы быть более влиятельными на международной арене", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Главы МИД РФ и Хорватии подтвердили ритмичный характер диалога двух стран
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров был проведен обмен мнениями по актуальным европейским и международным проблемам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС