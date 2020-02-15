Лавров заявил, что давление не замедлит развитие многополярного мира

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Попытки замедлить процесс развития многополярности не будут иметь результата. Об этом заявил в Мюнхене в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе форума "Примаковские чтения" в рамках конференции.

"Есть попытки остановить или затормозить этот процесс, процесс развития многополярности", - сказал он, отметив, что данные попытки не принесут результата.

"Статистика МВФ (Международного валютного фонда) демонстрирует, что ВВП стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже превышает ВВП "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). И тенденция, скорее всего, продолжится", - указал он.

Лавров отметил, что многополярность формируется в реальном мире в экономике, финансах, технологиях и в политике. "И страны, которые имеют эти достижения, конечно, они хотели бы быть более влиятельными на международной арене", - добавил министр.