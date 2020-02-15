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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Лавров: Россия ведет регулярный диалог с США по ситуации на восточном берегу Евфрата

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия и Вашингтон поддерживают регулярный диалог по обстановке на восточном берегу Евфрата. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы участников Мюнхенской конференции по безопасности.

"Помимо идлибской проблемы, самая главная сложность заключается в том, что происходит на восточном берегу Евфрата, где тот самый суверенитет грубейшим образом попирается, где создаются параллельные органы власти с очевидным прицелом на сепаратизм. И об этом мы с нашими американскими коллегами, которые на восточном берегу активно сохраняют свое присутствие, регулярно говорим", - сказал он.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАГерманияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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