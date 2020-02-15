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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров назвал недопустимым использование террористов для достижения геополитических целей

Глава МИД также считает недопустимым превращать Ближний Восток в арену геополитического противостояния и сведения счетов

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимым превращение региона Ближнего Востока в арену геополитического противостояния и использование террористов для достижения своих целей.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД РФ отметил, что в современных условиях стабильность Евроатлантики не обеспечить без подлинно глобального сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми и другими трансграничными вызовами. "Многие из них обрели угрожающие масштабы в результате кровавых конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке", - указал он.

"Международное сообщество обязано создать благоприятные условия для того, чтобы сами народы стран региона решали проблемы через инклюзивный национальный диалог без вмешательства извне. Считаю недопустимым превращать территорию этих стран в арену геополитического противостояния и сведения счетов. Равно как и использовать террористов для достижения корыстных геополитических целей", - подчеркнул министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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