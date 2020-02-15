Лавров: Хафтар возглавляет признанную ООН сторону конфликта в Ливии, а не сепаратистов

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не является символом сепаратизма, а возглавляет одну из сторон конфликта в Ливии, которую признала ООН. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы участников Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хафтар - это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников Берлинской конференции и включая Совет Безопасности [ООН], сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства под названием Ливия в результате абсолютно незаконной акции, предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году", - пояснил Лавров, отвечая на вопрос западного журналиста, "чего добивается Россия, поддерживая не международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) в Ливии, а силы фельдмаршала Хафтара".

"Мы стараемся помочь ливийцам вместе с другими внешними игроками восстановить то, что было разрушено с грубейшим нарушением принципов Устава ООН", - сказал глава МИД РФ о задаче, которую ставит Россия в вопросе ливийского урегулирования.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. 19 января в Берлине прошла посвященная Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14-16 февраля.