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В МИД России рассказали, что Порошенко на переговорах по "Минску" говорил на английском

В ведомстве уточнили, что Москва в таких случаях привлекала переводчика

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров, связанных с минскими соглашениями, использовал английский язык. Об этом рассказал в воскресенье советник Департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел России Алексей Садыков в эфире программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"[Порошенко] предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
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