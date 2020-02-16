Пресс-служба губернатора Костромской области объяснила его высказывание о коррупции

ТАСС, 16 февраля. Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о борьбе с коррупцией не связаны с критикой законодательства, пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона.

13 февраля на пресс-конференции губернатору был задан вопрос о стоимости аренды помещения, в котором эта конференция проводилась, организаторы отметили, что зал предоставлен бесплатно. Журналисты уточнили, не является ли это фактом коррупции, на что глава региона отметил, что проведение встречи со СМИ вряд ли можно считать таковым, добавив: "А что страшнее самой коррупции, знаете, нет? Борьба с коррупцией".

"[Это было сказано] в контексте того, что идет пресс-конференция <...> Сейчас пытаются приписать некоторые источники, что губернатор критиковал антикоррупционное законодательство, но ничего подобного не было. Это фраза, которая была сказана в контексте", - сказал собеседник агентства.

"Коррупция - безусловное зло. И в администрации региона по требованию Ситникова была значительно усилена антикоррупционная служба, а в антикоррупционную комиссию включены не только правоохранительные и надзорные службы, но и общественность. В том числе, благодаря этому выявляются многие случаи несовершенства взаимодействия различных структур", - отметили в пресс-службе.