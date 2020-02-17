Лавров: увязывание Евросоюзом перспектив диалога с РФ с кризисом на Украине абсурдно

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Евросоюз продолжает абсурдную увязку перспектив сотрудничества с Россией с урегулированием ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью итальянской газете La Stampa .

"Последние несколько лет стали для наших отношений периодом упущенных возможностей. Действуя по принципу наименьшего общего знаменателя, Евросоюз сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием. По инициативе Брюсселя заморожена совместная работа по целому ряду направлений", - отметил министр.

Он подчеркнул, что односторонние ограничительные меры наносят многомиллиардные убытки европейским странам. "Значительная часть этого урона приходится на наиболее тесно связанных с нами торгово-инвестиционных партнеров в ЕС, включая Италию. Такое положение дел объективно противоречит коренным интересам наших граждан", - сказал Лавров.

"Ощущение того, что настало время вернуть наши отношения на траекторию поступательного развития, постепенно набирает силу в странах - членах Евросоюза. Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения порочного статус-кво с поставленными им амбициозными задачами превращения ЕС в "геостратегического игрока высшего ранга", - добавил Лавров. Россия со своей стороны готова к совместной работе по продвижению сотрудничества с ЕС на равноправной, взаимовыгодной основе, продолжил глава МИД РФ.

"Мы никогда не отказывались от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий, которая включала бы в себя и Россию, и Евросоюз, и наших общих соседей, - напомнил он. - В нынешних условиях важным шагом на этом пути могло бы стать сопряжение потенциалов Евразийского экономического союза и Евросоюза. Такое объединение усилий, помимо прочего, способствовало бы формированию пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического взаимодействия от Атлантики до Тихого океана".